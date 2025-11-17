Derby giocano i mister | Max non perde da più di 10 anni al Milan subito tris
L'ultimo ko di Allegri in una stracittadina risale all'aprile 2015 in Toro-Juve. A Milano vinse i primi 3.
Finisce 0-0 il derby tra Pavia e Vogherese, con i padroni di casa che per oltre mezz'ora giocano in inferiorità numerica per l'espulsione dell'ex Poesio.
Milan, nel derby Pulisic-Leao dal 1': non giocano inseme dall'inizio dalla prima gara della stagione
Ippodromo Capannelle, il Derby va al tedesco Borna. Max Allegri si consola con il successo di Mr Darby nel Premio Sbarigia - Signori in abito elegante, signore con i cappellini d'ordinanza, come da tradizione centenaria, ma anche tantissime famiglie con bambini, tutti pronti a vivere l'emozione incredibile di una giornata ...
Milan, nel derby Pulisic-Leao dal 1': non giocano inseme dall'inizio dalla prima gara della stagione - Alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali ci sarà il derby di Milano (domenica 23 novembre alle 20.
