Derby giocano i mister | Max non perde da più di 10 anni al Milan subito tris

Gazzetta.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ultimo ko di Allegri in una stracittadina risale all’aprile 2015 in Toro-Juve. A Milano vinse i primi 3. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

derby giocano i mister max non perde da pi249 di 10 anni al milan subito tris

© Gazzetta.it - Derby, giocano i mister: Max non perde da più di 10 anni, al Milan subito tris

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ippodromo Capannelle, il Derby va al tedesco Borna. Max Allegri si consola con il successo di Mr Darby nel Premio Sbarigia - Signori in abito elegante, signore con i cappellini d’ordinanza, come da tradizione centenaria, ma anche tantissime famiglie con bambini, tutti pronti a vivere l’emozione incredibile di una giornata ... Come scrive romatoday.it

Milan, nel derby Pulisic-Leao dal 1': non giocano inseme dall'inizio dalla prima gara della stagione - Alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali ci sarà il derby di Milano (domenica 23 novembre alle 20. milannews.it scrive

derby giocano mister maxL’ultimo ko di Allegri in una stracittadina risale all’aprile 2015 in Toro-Juve. A Milano vinse i primi 3 - Il 14 novembre 2010, alla 12a giornata (esattamente come in questa stagione), Massimiliano Allegri affrontò l’I ... Scrive gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Derby Giocano Mister Max