Derby emozionante Un Grifone d’assalto
E’ stato un valzer del gol nel derby della Maremma che ha offerto reti, emozioni, rigore sbagliato, doppiette, e altri colpi di scena, quello disputato sullo splendido terreno di gioco dello stadio ’Malservisi-Matteini’ di Bagno di Gavorrano. Partenza veemente del FolloGavo che costringe il Grosseto alla difesa. E al 4’ i locali sprecano una ghiotta occasione: il direttore di gara concede un calcio di rigore per fallo di mano di Bacciardi: batte Giordani, ma Marcu si supera e respinge. Il Grosseto fa fatica ad uscire dalla propria zona. I biancorossi, però, rovano la forza di reagire e con un colpo di testa di Marzierli vanno vicino al gol: il pallone viene respinto da Giordani sulla linea di porta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
