Delitto Garlasco Riesame annulla di nuovo sequestro dei dispositivi a Venditti | Restituitemi cellulari e pc

Il Tribunale del Riesame ha nuovamente annullato il sequestro dei dispositivi elettronici confiscati durante la perquisizione del 26 settembre all'ex magistrato Mario Venditti, accusato di corruzione in atti giudiziari. Secondo la Procura di Brescia, il giudice avrebbe accettato denaro dalla famiglia di Andrea Sempio per archiviare la sua posizione. Oggi Sempio è indagato per concorso in omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it