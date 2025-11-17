Deepak Chopra | Il 98% delle malattie dipendono dallo stile di vita si può invecchiare avendo la saggezza dell’esperienza e la vitalità della giovinezza
Il guru che ha indicato la via all’autocura, Deepak Chopra, crede nel potere della meditazione come farmaco della mente e nella dieta arcobaleno. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Ognuno di noi è un filo unico e irripetibile nell'intricata rete della vita ed è qui per dare un contributo. Deepak Chopra
Deepak Chopra medico dall'approccio olistico alla longevità: «Oggi la genetica conta per il 5% mentre il 95% delle malattie dipende dallo stile di vita» - A lui il merito di aver fatto incontrare la scienza e l'anima, la filosofia e la saggezza Orientale con la conoscenza Occidentale, per portare le persone ... Secondo vanityfair.it
