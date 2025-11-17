Dawson’s creek cimeli all’asta per sostenere le cure del protagonista malato

Jumptheshark.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

asta benefica: la vendita di cimeli di serial tv per sostenere la lotta contro il cancro. In un’iniziativa solidale senza precedenti, una piattaforma di aste online si prepara a mettere all’incanto pezzi unici legati a importanti serie televisive, con lo scopo di devolvere i proventi a favore della battaglia contro il cancro. Questa operazione, che si svolgerà dal 5 al 7 dicembre 2025, assume un significato ancora più sentito considerando il coinvolgimento di un noto attore che lotta personalmente contro una grave malattia. Attraverso questa raccolta, si desidera mettere in evidenza l’importanza della solidarietà e del sostegno alle terapie oncologiche. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

dawson8217s creek cimeli all8217asta per sostenere le cure del protagonista malato

© Jumptheshark.it - Dawson’s creek cimeli all’asta per sostenere le cure del protagonista malato

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Dawson8217s Creek Cimeli All8217asta