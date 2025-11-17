Dawson’s Creek cimeli all’asta per pagare le cure del protagonista malato di cancro

Oltre un anno fa vi avevamo raccontato di come sul sito propstore.com fosse possibile per chiunque acquistare i cimeli di note serie tv, messi all’asta ai prezzi più disparati. Ora, la piattaforma si prepara ad un vendita diversa dalle altre, che servirà a finanziare la lotta contro il cancro di James Van Der Beek, il Dawson di Dawson’s Creek. L’attore combatte da due anni circa contro un tumore al colon, che lo scorso mese di settembre gli ha impedito di partecipare alla reunion del cast della serie, nella quale è brevemente apparso in collegamento. Gli oggetti in vendita: c’è anche la storica camicia di Dawson. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

