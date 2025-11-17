Daniele Capezzone | Il ragionamento malizioso di Conte cosa può accadere in un anno

Daniele Capezzone nel suo Occhio al caffè presenta i principali fatti che trovano spazio sui principali quotidiani nazionali. E si sofferma soprattutto su un'intervista di Giuseppe Conte a Il Domani in cui il leader 5s prende tempo su tutto: sul candidato premier, sulla coalizione. Insomma un modo per smarcarsi dalla Schlein: "L'ex premier, questo il sospetto malizioso, non sa come ci arriverà Elly tra un anno. Lui è sicuro di esserci.". Qui di seguito la clip completa Occhio al caffè 17 novembre 2025 https:t.coQ8mtED68uf — Daniele Capezzone (@Capezzone) November 17, 2025. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Daniele Capezzone: "Il ragionamento malizioso di Conte, cosa può accadere in un anno"

Leggi anche questi approfondimenti

Tutta l'intelligente, delicata sensibilità di cui è capace Daniele @Capezzone . Vai su X

Daniele Capezzone added a new photo. - Daniele Capezzone - facebook.com Vai su Facebook

Cerno e Capezzone in Senato: "Minacciati per le nostre inchieste. Se piaci alla destra ti odiano di più" - discriminazioni del Senato dell’audizione del direttore de Il Tempo Cerno insieme al direttore editoriale di Libero Daniele Capezzone, entrambi vittime di odio ... iltempo.it scrive

Almasri, Capezzone: "Polpetta avvelenata per l'Italia". Chi mette nel mirino - Daniele Capezzone, ospite a 4 di sera, non ha usato giri di parole e, per commentare le parole del ministro ... Scrive iltempo.it

Flotilla, Capezzone accusa Scuderi: "Avete mollato i vostri compagni, siete al calduccio". Telese lo attacca: "Poveretto" - Durante la puntata di Omnibus, Daniele Capezzone si è rivolto all’eurodeputata Benedetta Scuderi, presente a bordo della nave Flotilla, accusandola: “Avete mollato i vostri compagni, non si hanno ... Da la7.it