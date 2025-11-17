Tony Damascelli sulla prima pagina del Giornale risponde all’amministratore delegato della Juventus Damien Comolli che s ul palco dell’Hudl Performance Insights 2025, a Londra, ha spiegato la metodologia che ha iniziato a implementare al Tolosa e che sta trasferendo a Torino: «Nel calcio, ad esempio, storicamente si reclutano gio catori nati nella prima parte dell’anno ma i dati dicono che chi ce la fa spesso è nato nella parte finale dell’anno. È così stupido. Al Tolosa, noi per scelta reclutavamo molti giovani nati dopo il me se di agosto». “A conferma della stupidità segnalo i seguenti calciatori e, tra parentesi, il loro mese di nascita: Alfredo Di Stefano (luglio), Johan Cruijff (aprile), Michel Platini (giugno), Zinedine Zidane (giugno), Éric Cantona (maggio), Ronaldinho ( marzo), George Best (maggio), Lamine Yamal (lu glio), Lionel Messi (giugno), Jude Bellingham (giugno), Erling Haaland (luglio). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Damascelli e la stupidità dell’algoritmo di Comolli per scegliere i calciatori