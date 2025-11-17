Dall' Ucraina a Gaza | ecco che cosa ha deciso il Consiglio Supremo di Difesa

La riunione del Consiglio Supremo di Difesa presieduto dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, alla quale hanno partecipato la premier Giorgia Meloni e il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è durata circa tre ore. Molti sono stati i temi in agenda: dalla guerra in Ucraina, alla situazione a Gaza e in Medio Oriente, con un focus specifico sui rischi della guerra ibrida. Il Consiglio, come si legge in comunicato del Quirinale al termine della riunione, ha " confermato il pieno sostegno italiano all'Ucraina nella difesa della sua libertà. In questo senso si inquadra il dodicesimo decreto di aiuti militari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

