La riunione del Consiglio Supremo di Difesa presieduto dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, alla quale hanno partecipato la premier Giorgia Meloni e il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è durata circa tre ore. Molti sono stati i temi in agenda: dalla guerra in Ucraina, alla situazione a Gaza e in Medio Oriente, con un focus specifico sui rischi della guerra ibrida. Il Consiglio, come si legge in comunicato del Quirinale al termine della riunione, ha " confermato il pieno sostegno italiano all'Ucraina nella difesa della sua libertà. In questo senso si inquadra il dodicesimo decreto di aiuti militari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dall'Ucraina a Gaza: ecco che cosa ha deciso il Consiglio Supremo di Difesa