Dall' Ucraina a Gaza | ecco che cosa ha deciso il Consiglio Supremo di Difesa
La riunione del Consiglio Supremo di Difesa presieduto dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, alla quale hanno partecipato la premier Giorgia Meloni e il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è durata circa tre ore. Molti sono stati i temi in agenda: dalla guerra in Ucraina, alla situazione a Gaza e in Medio Oriente, con un focus specifico sui rischi della guerra ibrida. Il Consiglio, come si legge in comunicato del Quirinale al termine della riunione, ha " confermato il pieno sostegno italiano all'Ucraina nella difesa della sua libertà. In questo senso si inquadra il dodicesimo decreto di aiuti militari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
News recenti che potrebbero piacerti
Dopo i Mirage 2000-5 consegnati un anno fa, l’Ucraina potrebbe ricevere dalla Francia i più moderni Rafale prodotti da Dassault - facebook.com Vai su Facebook
L'ITALIA VISTA DALL'UCRAINA Ristretto Italiano intervista Roman Fedko, sacerdote greco-cattolico a Drogobych: lo stato d'animo dopo 45 mesi di guerra, il contributo delle donne che lavorano in Italia, le aspettative per il dopoguerra. youtu.be/PKEv2TOnuYs Vai su X
Dall'Ucraina a Gaza: ecco che cosa ha deciso il Consiglio Supremo di Difesa - L'organo presieduto da Sergio Mattarella annuncia un nuovo pacchetto di aiuti per il Paese di Zelensky e mette in guardia dallo spauracchio di una lunga guerra ibrida russa ai processi democratici ... ilgiornale.it scrive
Ucraina, Consiglio supremo di difesa: "Pieno sostegno a Kiev, nuovo pacchetto di aiuti militari" - E' terminato il Consiglio supremo di difesa, riunitosi per oltre tre ore al Quirinale sotto la presidenza del capo dello Stato Sergio Mattarella. Scrive msn.com
Dall'Ucraina a Gaza, tutti i dossier caldi al G7 - Due conflitti di portata globale, la guerra tra Russia e Ucraina e lo scontro tra Israele e Hamas. avvenire.it scrive