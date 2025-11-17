Dal 20 al 30 novembre a Firenze torna Flux rassegna di nuove avanguardie sonore

FIRENZE – Dal 20 al 30 novembre Firenze ospita Flux, la rassegna dedicata alle nuove avanguardie sonore, organizzata da al ParcPerforming Arts Research Centre. La manifestazione esplora i fermenti sperimentali, intrecciando jazz, improvvisazione, elettronica e linguaggi musicali inediti, con artisti di fama internazionale e protagonisti emergenti della scena contemporanea. L’apertura giovedì (20 novembre), vedrà sul palco Star Splitter, il duo formato da Rob Mazurek e Gabriele Mitelli, un incontro tra sperimentazione elettronica e improvvisazione acustica. Il giorno successivo, venerdì 21, sarà la volta di Lydian New Call, ensemble che propone un jazz innovativo e contaminato da elementi contemporanei. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it