Dai forma al mondo inizia da te | percorso gratuito di filosofia attiva
In occasione della Giornata Mondiale della Filosofia indetta dall’UNESCO e che cade quest’anno il 20 novembre, Nuova Acropoli Bologna indice una nuova apertura di “Dai forma al mondo, inizia da te”, il percorso introduttivo alla Filosofia Attiva.Percorso, cammino, itinerario, strada, tragitto. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Nuove idee e atmosfere in concerto speciale al Teatro Forma: “” . . Un progetto che fonde deep jazz, musica latina, afrofuturismo, bossa nova e soul provenienti da ogni angolo del mondo, creando un viaggio so - facebook.com Vai su Facebook
Netanyahu, domani inizia il percorso di guarigione - È un evento storico che mescola dolore per la liberazione dai carnefici e gioia per il ritorno degli ostaggi. Segnala ansa.it
Percorso di formazione per giovani appassionati di un mondo più grande - È la gioiosa memoria dei giovani che ha segnato l’ultimo evento di questo mese missionario. Da lafedelta.it