Da Parigi a Vienna | che magia

17 nov 2025

La magia del Natale non si respira soltanto in Italia. Tante città europee in questo periodo dell'anno cambiano pelle, visitarle durante le feste non è come farlo in un altro periodo dell'anno. Insomma, un motivo in più per regalare o regalarsi un piccolo viaggio. Sempre secondo il sondaggio condotto da Jetcost le mete preferite degli italiane sono Parigi al primo posto, davanti a Vienna, Londra, Praga e Amsterdam a chiudere il gruppo delle “meravigliose” cinque. Ma attirano molto anche Budapest, Barcellona, Strasburgo, Madrid, Tenerife, Lisbona, Edimburgo, Siviglia, Bucarest e Las Palmas de Gran Canaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

