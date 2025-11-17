Da Jennifer Lawrence a Leonardo DiCaprio | tutte le star per l'Oscar di Tom Cruise ai Governors Awards

Jennifer Lawrence, Anya Taylor-Joy, Natalie Portman, Elle Fanning: sono solo alcune delle star che hanno sfilato sul red carpet dei Governors Awards, la cerimonia annuale organizzata dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. L'evento, uno dei più eleganti e celebrati del calendario hollywoodiano, è un momento dedicato ai riconoscimenti alla carriera, premi che simboleggiano un contributo eccezionale e duraturo all'industria cinematografica. Ogni anno il gala riunisce attori, registi, produttori e figure chiave del settore in una serata che celebra il cinema nella sua forma più pura e prestigiosa.

