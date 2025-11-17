‘Da-da-un-pa’ e ‘La notte è piccola’ le gemelle Kessler e quei tormentoni di un’Italia leggera ironica e mai banale

Quando Alice ed Ellen Kessler arrivarono in Italia, nel lontano 1959, il nostro Paese non era pronto al loro passo sincronizzato. Le canzoni che portarono in televisione non erano semplici coreografie musicali: erano un manifesto. Ritmi leggeri, sorrisi perfetti, una precisione quasi ipnotica. In quelle note, però, c'era un’eco più profonda: il desiderio di un’Italia che voleva sentirsi moderna. 19820222-ROMA-COME ALICE-Alice ed Helen Kessler. ANSA ARCHIVIOBusta A6391 Le gemelle Kessler e la colonna sonora degli anni ‘60 in Italia. I loro brani più celebri, su tutti ‘Da-da-un-pa’ a ‘ Pollo e champagne ’ oggi vengono canticchiati, anzi ricordati come piccoli cult, ma a metà anni Sessanta erano qualcosa di più vicino a un rituale collettivo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

