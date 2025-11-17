Da che parte stai? Iodice e Borgia lanciano la campagna digitale anti astensionismo

Contrastare l’astensionismo, riportare i cittadini al centro e ricordare che scegliere è l’unico modo per contare davvero. Con questo obiettivo Enzo Iodice ed Emilia Borgia, candidati alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre con la lista Fico Presidente, lanciano “Da che parte stai?”, una. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - "Da che parte stai?", Iodice e Borgia lanciano la campagna digitale anti astensionismo

