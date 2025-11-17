Da che parte stai? Iodice e Borgia lanciano la campagna digitale anti astensionismo

Casertanews.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Contrastare l’astensionismo, riportare i cittadini al centro e ricordare che scegliere è l’unico modo per contare davvero. Con questo obiettivo Enzo Iodice ed Emilia Borgia, candidati alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre con la lista Fico Presidente, lanciano “Da che parte stai?”, una. 🔗 Leggi su Casertanews.it

da che parte stai iodice e borgia lanciano la campagna digitale anti astensionismo

© Casertanews.it - "Da che parte stai?", Iodice e Borgia lanciano la campagna digitale anti astensionismo

Contenuti che potrebbero interessarti

Iodice e Borgia lanciano “Da che parte stai?”: la campagna digitale contro l’astensione in Campania - Contrastare l’astensionismo, riportare i cittadini al centro e ricordare che scegliere è l’unico modo per contare davvero. Riporta casertace.net

Cerca Video su questo argomento: Parte Stai Iodice Borgia