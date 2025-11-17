Cuori nella Nebbia | al Circolo Cittadino si parla della violenza sulle donne

Seconda edizione per Cuori nella Nebbia l’evento l’iniziativa ideata da Stefania Mariani, Daniela Stefanelli e Maurizio Castagna e promossa dall’Associazione Culturale Il Cerchio delle Idee, con il patrocinio del Comune di Latina e l’adesione del Club per l’UNESCO di Latina.Domenica 23 novembre. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

cuori nella nebbia al circolo cittadino si parla della violenza sulle donne

© Latinatoday.it - Cuori nella Nebbia: al Circolo Cittadino si parla della violenza sulle donne

