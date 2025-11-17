Cuore e carattere | che bello questo Prato
Prato 2 Ghiviborgo 1 Prato (4-3-1-2): Furghieri; Berizzi, Risaliti, Polvani, D’Orsi; Cesari (dal 67’ Limberti), Lattarulo, Atzeni (dal 54’ Cela); Greselin (dal 76’ Rinaldini); Verde (dall’84’ Zanon), Rossetti (dal 76’ Mencagli). A disposizione Sebastiano, Iacoponi, Boccardi, Andreoli. All. Venturi. Ghiviborgo (4-3-3): Butano; Baldacci (dall’89’ Ferrarese), Del Dotto, Vecchi, Arcuri (dal 68’ Ceccanti); Musatti, Cannarsa (dal 47’ Signorini), Citarella (dal 76’ Mion); Boiga, Thioune (dal 41’ Quochi), Mariotti. A disposizione Laoluna, Ricci, Panconi, Brisciani. All. Ingenito. Arbitro: Tuderti di Reggio Emilia, coadiuvato dagli assistenti Tosello e Raccagna. 🔗 Leggi su Lanazione.it
