Cripto-lavanderia | dopo le norme varate da Trump riciclati 28 miliardi di dollari legati a attività illecite

Da quando Donald Trump ha varato l e norme sulle criptovalute che hanno reso i token digitali mainstream negli Usa, utilizzando le cripto per fare affari personali e di famiglia che hanno aumentato il patrimonio del suo clan per 4 miliardi di dollari, denaro sporco per ben 28 miliardi di dollari è stato “lavato” attraverso le criptovalute. Lo documenta l’inchiesta pubblicata dal Consorzio internazionale di giornalismo investigativo ICIJ (lo stesso dei Panama, Paradise e Malta Papers ), insieme al New York Times e da altre 36 organizzazioni giornalistiche in tutto il mondo. Trump ha promesso di rendere gli Usa la “ capitale mondiale delle criptovalute “: “La guerra dell’amministrazione Biden contro le criptovalute è finita”, ha dichiarato Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cripto-lavanderia: dopo le norme varate da Trump riciclati 28 miliardi di dollari legati a attività illecite

