Cresce il gelo tra Giappone e Cina

Sta salendo la tensione tra Tokyo e Pechino. Al centro della turbolenza è emerso soprattutto un dossier: la questione di Taiwan.

Gelo tra Cina e Giappone: perché Taiwan è il nuovo barometro dell'Asia - Taiwan diventa il nuovo barometro degli equilibri in Asia orientale.

La Cina si prepara a conquistare le isole Diaoyu? L'ex capo dell'esercito giapponese lancia l'allarme: «Possibile sbarco militare» - Le manovre sempre più incisive della Cina attorno alle isole contese nel Mar Cinese Orientale potrebbero preludere a un'operazione di sbarco volta a sottrarre il controllo delle Diaoyu al Giappone.

In Giappone il ministro degli Esteri tedesco Wadephul critica la Cina per il ruolo in Ucraina e il comportamento "sempre più aggressivo" contro Taiwan - Durante un viaggio in Giappone lunedì, il ministro Johann Wadephul ha criticato la Cina per il suo "sostegno alla macchina da guerra russa" e la politica "sempre più aggressiva" rispetto a Taiwan