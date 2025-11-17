Costruire in legno | ad Atripalda una giornata di studio su lamellare e X-Lam

Tempo di lettura: 2 minuti Giovedì 20 novembre, a partire dalle ore 14.30, la sala convegni Formaedil di Contrada San Lorenzo 1, ad Atripalda, accoglierà l’evento formativo dal titolo “Edifici in legno lamellare e X-Lam”, organizzato dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Avellino.   L’iniziativa, che si inserisce nel programma di aggiornamento professionale continuo dell’Ordine, si propone di offrire una riflessione tecnica e culturale sull’impiego del legno strutturale — materiale antico e, al contempo, estremamente contemporaneo — nei processi costruttivi sostenibili. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

