Cosa stava facendo La scoperta choc sul 32enne trovato senza vita dopo la frana

Aveva solo 32 anni il cittadino tedesco Quirin Kuhnert, trovato senza vita tra i detriti della devastante frana che ha colpito Brazzano di Cormons (Gorizia). L’uomo, originario della Baviera ma da tempo di casa in Friuli Venezia Giulia, è rimasto travolto dal cedimento del versante del colle di San Giorgio in una notte di maltempo estremo che ha sconvolto il borgo al confine tra Italia e Slovenia, lasciando la comunità sotto choc. Una donna è stata portata in salvo, mentre un’anziana di 83 anni risulta ancora dispersa sotto centinaia di metri cubi di fango e roccia scivolati a valle dal colle di San Giorgio, che domina Brazzano di Cormons. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it