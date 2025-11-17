Cosa faceva Toni Servillo ai Governors Awards in quel di Hollywood?
Da quando Toni Servillo e Paolo Sorrentino sfornano film insieme, Hollywood ha un occhio vigile sui due. È capitato con l’uscita de La grande bellezza, Oscar come Miglior film straniero nel 2014, e con È stata la mano di Dio, nominato nella cinquina dei film internazionali. La sorpresa americana. Poche ore fa l’attore napoletano è stato avvistato alla 16 a edizione dei Governors Awards, gli Oscar onorari assegnati dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Quest'anno attribuiti a Tom Cruise, Debbie Allen, Wynn Thomas e Dolly Parton. Toni Servillo, incluso dal New York Times nella lista dei 25 migliori attori al mondo, era in quel di Hollywood per promuovere La Grazia di Paolo Sorrentino (nelle sale italiane il prossimo 15 gennaio), che forse punta a entrare nella categoria del Miglior Film (e chissà anche in quella del Miglior attore) già per gli Oscar 2026, che verranno consegnati a Los Angeles il 15 marzo 2026. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Solidarietà al giornalista di Today.it, aggredito mentre faceva l’unica cosa che dovrebbe essere sempre possibile fare in un Paese civile: raccontare i fatti. Nel corteo di #CambiareRotta qualcuno ha deciso che la libertà di stampa è un dettaglio. E si sono comp - facebook.com Vai su Facebook
Toni Servillo tra le star ai Governors Awards: gli Oscar onorari a Cruise e Dolly Parton - Leggi su Sky TG24 l'articolo Toni Servillo tra le star ai Governors Awards: gli Oscar onorari a Cruise e Dolly Parton ... Secondo tg24.sky.it
Toni Servillo porta a Pavia “Le voci di Dante”: “Viaggio nel mondo, con amore” - Rassegna itinerante nelle chiese lombarde: si parte venerdì a Pavia nella Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro ... Lo riporta ilgiorno.it
Sorrentino: “È ora di affrontare il tema dell’eutanasia, spero che ‘La grazia’ aiuti il dibattito” - Il regista e il protagonista Toni Servillo hanno incontrato la stampa internazionale alla vigilia dell’uscita del film negli Stati Uniti prevista il 5 dicembre ... Scrive repubblica.it