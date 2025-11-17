Da quando Toni Servillo e Paolo Sorrentino sfornano film insieme, Hollywood ha un occhio vigile sui due. È capitato con l’uscita de La grande bellezza, Oscar come Miglior film straniero nel 2014, e con È stata la mano di Dio, nominato nella cinquina dei film internazionali. La sorpresa americana. Poche ore fa l’attore napoletano è stato avvistato alla 16 a edizione dei Governors Awards, gli Oscar onorari assegnati dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Quest'anno attribuiti a Tom Cruise, Debbie Allen, Wynn Thomas e Dolly Parton. Toni Servillo, incluso dal New York Times nella lista dei 25 migliori attori al mondo, era in quel di Hollywood per promuovere La Grazia di Paolo Sorrentino (nelle sale italiane il prossimo 15 gennaio), che forse punta a entrare nella categoria del Miglior Film (e chissà anche in quella del Miglior attore) già per gli Oscar 2026, che verranno consegnati a Los Angeles il 15 marzo 2026. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Cosa faceva Toni Servillo ai Governors Awards in quel di Hollywood?