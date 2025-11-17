Cosa deve fare l’Italia per qualificarsi ai Mondiali Date playoff sorteggio possibili avversarie e regolamento

Per la terza edizione consecutiva l’Italia sarà costretta a giocare i playoff per qualificarsi ai Mondiali. Gli uomini di Gattuso si sono classificati in seconda posizione dietro alla Norvegia, che ha chiuso il girone a punteggio pieno, con otto vittorie su otto, di cui due pesanti con gli azzurri: 3-0 in Norvegia, 1-4 a San Siro nell’ultima giornata di qualificazione. Una nazionale – quella italiana – che ha vinto tutte le altre sfide del girone, ma contro avversarie modeste: Israele, Estonia, Moldavia. Adesso, a marzo, sarà il momento dei playoff: semifinale e poi eventuale finale, gara secca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

