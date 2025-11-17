Cosa c’è dietro il passo indietro di Cardinale dal Telegraph

In Europa è più facile diventare presidente di un glorioso (anche se decaduto) club di calcio della Serie A, con annesso mega progetto immobiliare miliardario, piuttosto che editore di un quotidiano altrettanto glorioso (e altrettanto decaduto) nel Regno Unito, senza plusvalenze annesse. Il Daily Telegraph e il gran ritiro di Cardinale. Ne sa qualcosa Gerry Cardinale: nome sconosciuto ai più fino a qualche anno fa, l’italo-americano, che viene dal mondo della finanza (ha passato 20 anni nella banca d’affari Goldman Sachs ), è diventato improvvisamente famoso per aver comprato il Milan dal fondo speculativo Elliott. 🔗 Leggi su Lettera43.it

