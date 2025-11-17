Cormons frana travolge 3 abitazioni | trovato il 32enne disperso era riuscito a salvare un’anziana

Si chiamava Quirins Kuhnert e aveva 32 anni il ragazzo che oggi ha perso la vita a causa di una frana che ha colpito la sua abitazione a Brazzano di Cormons, in provincia di Gorizia. L’uomo era residente in una delle abitazioni che sono crollate dopo essere stata travolte dal fiume di fango e detriti . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

