corea del nord e calcio femminile la potenza che non ti aspetti

Al triplice fischio dell’arbitro Hristiana Guteva, le undici calciatrici della nazionale femminile della Corea del Nord Under 17 sono esplose in fragorose grida di gioia. Il motivo è semplice: sono diventate campionesse del mondo per la seconda volta consecutiva dopo aver battuto in finale l’Olanda con un sonoro 3-0. A differenza di quanto si possa pensare, il palmares delle ragazze nordcorane è ricchissimo: tre mondiali Under 20 (l’ultimo successo nel 2024), quattro Under 17 e, sempre per le Under 17, quattro Coppe d’Asia, oltre ad altri trofei vari da esibire in bacheca. Il movimento calcistico femminile del Nord domina la scena e lo dimostra la decima posizione occupata nel ranking Fifa dalla nazionale maggiore della Corea del Nord. 🔗 Leggi su It.insideover.com

