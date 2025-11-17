Conte via dal Napoli? Criscitiello ammette | Pensare ad un divorzio anticipato non è plausibile ma la verità è una sola A cosa ha fatto riferimento sull’ex Juventus!

Juventusnews24.com | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conte via dal Napoli? Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, si è espresso così a proposito del futuro del tecnico ex Juventus. Nel suo editoriale su Sportitalia, Michele Criscitiello si è espresso così a proposito di Antonio Conte, tornato oggi a lavorare a Castel Volturno dopo i giorni di riposo a Torino. Le sue parole. PAROLE – «In teoria non ci sarebbe nulla di male se non stessimo parlando di un club di  serie A, della squadra più forte  d’Italia  (almeno lo scorso anno) e di un allenatore che è talmente malato del suo lavoro che anche in vacanza va con la sua valigetta piena di schemi e relazioni sui calciatori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

conte via dal napoli criscitiello ammette pensare ad un160divorzio anticipato160non 232 plausibile ma la verit224 232 una sola a cosa ha fatto riferimento sull8217ex juventus

© Juventusnews24.com - Conte via dal Napoli? Criscitiello ammette: «Pensare ad un divorzio anticipato non è plausibile, ma la verità è una sola». A cosa ha fatto riferimento sull’ex Juventus!

Scopri altri approfondimenti

conte via napoli criscitielloCriscitiello: “Conte ha sbagliato a restare, da gennaio il rapporto con ADL è ai minimi storici” - Nel corso di 'Cose Scomode', il talk di Aura Sport, è intervenuto il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello: “Conte sbaglia clamorosamente a restare a Napoli, ... Scrive tuttonapoli.net

conte via napoli criscitielloCriscitiello: “Bentornato Antonio ma da oggi serve chiarezza” -  In teoria non ci sarebbe nulla di male se non stessimo parlando di un ... Lo riporta tuttojuve.com

Napoli, il ritorno di Conte: il faccia a faccia con la squadra e il piano anti-crisi - Dopo i giorni trascorsi a Torino, il tecnico riprende in mano le redini a Castel Volturno: nel mirino l'Atalanta, da affrontare con un 4- Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Conte Via Napoli Criscitiello