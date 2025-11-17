Conte via dal Napoli? Criscitiello ammette | Pensare ad un divorzio anticipato non è plausibile ma la verità è una sola A cosa ha fatto riferimento sull’ex Juventus!

Conte via dal Napoli? Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, si è espresso così a proposito del futuro del tecnico ex Juventus. Nel suo editoriale su Sportitalia, Michele Criscitiello si è espresso così a proposito di Antonio Conte, tornato oggi a lavorare a Castel Volturno dopo i giorni di riposo a Torino. Le sue parole. PAROLE – «In teoria non ci sarebbe nulla di male se non stessimo parlando di un club di serie A, della squadra più forte d'Italia (almeno lo scorso anno) e di un allenatore che è talmente malato del suo lavoro che anche in vacanza va con la sua valigetta piena di schemi e relazioni sui calciatori.

