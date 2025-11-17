Conte rientra | clima da normalizzare e confronto interno
A Castel Volturno, il compito più urgente non riguarda moduli o scelte di formazione, ma il clima. . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Conte è ancora a Torino! Ecco quando rientra a Napoli: https://bit.ly/4pehNTg - facebook.com Vai su Facebook
ULTIM'ORA NAPOLI Antonio Conte assente dall'allenamento di oggi Decisione concordata col club, rientra lunedì #SkySport #SkySerieA Vai su X
Conte rientra: clima da normalizzare e confronto interno - Conte rientra: clima da normalizzare e confronto interno A Castel Volturno, il compito più urgente non riguarda moduli o scelte di formazione, ma il ... forzazzurri.net scrive
Conte, proveremo a rasserenare il clima - "Voglio che i miei ragazzi siano solo concentrati sulle gare da giocare: con la Nazionale cercheremo di rasserenare questo clima". Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it