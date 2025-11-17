Conte e la squadra confronto tra mercoledì e giovedì Calciatori preoccupati dall’escalation di infortuni Repubblica

Appuntamento alle 14.30 a Castel Volturno per il ritorno di Conte all guida degli allenamenti. Ma il confronto con la squadra avverrà tra mercoledì e giovedì, quando rientreranno tutti i nazionali. Ne scrive Repubblica con Marco Azzi: Conte è uscito dalla scena dopo il ko di otto giorni fa e ha lasciato alle sue spalle uno spogliatoio in subbuglio. Le accuse pubbliche rivolte dal tecnico leccese ai giocatori del Napoli, prima di dileguarsi come un ciclone dallo stadio, hanno infatti provocato una ferita profonda: ci saranno dunque da lavare in famiglia un po’ di panni sporchi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Conte e la squadra, confronto tra mercoledì e giovedì. Calciatori preoccupati dall’escalation di infortuni (Repubblica)

