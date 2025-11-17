Conte apre i colloqui per ritrovare la squadra scudetto
A Castel Volturno è il giorno dei confronti, individuali e collettivi. La Gazzetta dello Sport anticipa . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Leggi anche questi approfondimenti
Carlo Alvino apre il suo editoriale con una certezza: “la coppia che non scoppia” è quella formata da Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte. Due leader, due visioni, una sola missione: far vincere il Napoli secondo lo stile Napoli, unendo ambizione e sostenibil - facebook.com Vai su Facebook
Milan-Napoli è già iniziata: Allegri e Conte si ritrovano 12 anni dopo, per una fetta di scudetto - Il successo sul Lecce in Coppa Italia apre ufficialmente la marcia verso il big match del fine settimana. Si legge su m.tuttomercatoweb.com