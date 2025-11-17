Consiglio Supremo di Difesa riunione su Medioriente e Ucraina | L' Italia partecipa a iniziative internazionali su Gaza | I droni spingono l' Ue ad adeguarsi a nuovi scenari
La riunione di governo al Quirinale, presieduta da Mattarella, ha preso in esame le nuove sfide internazionali che coinvolgono anche il nostro Paese. Le conclusioni del vertice. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Oggi al Quirinale una strategica riunione del Consiglio Supremo di Difesa. Sarebbe d'uopo ne uscisse una linea guida per definire una Strategia di sicurezza nazionale. Qui ne avevamo discusso. Vai su X
Putin moltiplica gli attacchi e la Ue non trova l'accordo per scongelare gli asset russi. Ecco perché Mattarella ha fatto benissimo a convocare, a sorpresa, il Consiglio Supremo di Difesa - facebook.com Vai su Facebook
Consiglio supremo di Difesa: pieno sostegno a Kiev, nuovo pacchetto di aiuti militari - E’ durata tre ore la riunione del Consiglio supremo di Difesa presieduto dal capo dello Stato Sergio Mattarella, alla quale hanno partecipato la premier Giorgia Meloni e il ministro ... Lo riporta msn.com
Consiglio Supremo di Difesa “Preoccupa accanimento della Russia, pieno sostegno a Kiev” - ROMA (ITALPRESS) – Si è conclusa la riunione del Consiglio supremo di difesa, al Quirinale. Da italpress.com
Con Kiev. Il Consiglio supremo di difesa tiene la barra dritta sull'Ucraina - Il governo da Mattarella: impegno per nuovo pacchetto di aiuti militari per Zelensky, ignorato Salvini. huffingtonpost.it scrive