Consiglio supremo di difesa | pieno sostegno all’Ucraina e nuovo pacchetto di aiuti militari Dalla Russia minacce ibride

Open.online | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

« Pieno sostegno italiano allUcraina nella difesa della sua libertà», questo in sostanza ciò che emerge dal Consiglio supremo di difesa (Csd), riunitosi oggi. «Il Consiglio ha affrontato il tema della minaccia ibrida proveniente dalla Russia e da altri attori stranieri ostili, quale sfida complessa per la sicurezza dell’Europa e dell’Italia nonché per l’integrità dei processi democratici», si legge nel comunicato del Quirinale. Il Csd «ha evidenziato i gravi rischi di una minaccia in continuo incremento, basata sulla pervasività e diffusione di attività offensive fondate sulla velocità, sul volume e sull’ubiquità della tecnologia digitale, nonché sull’impiego malevolo dell’Intelligenza Artificiale». 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

consiglio supremo difesa pienoConsiglio Difesa: pieno sostegno a Kiev - Il Consiglio supremo di difesa "ha confermato il pieno sostegno all'Ucraina nella difesa della sua libertà. Come scrive rainews.it

consiglio supremo difesa pienoItalia, sostegno pieno all’Ucraina: il Consiglio Supremo di Difesa traccia la linea - Dal Quirinale arriva la conferma della continuità sul fronte ucraino, della centralità della soluzione “due Stati” in Medio Oriente e dell’allerta sulle crisi in Libano, Mediterraneo e Africa ... Segnala tg.la7.it

consiglio supremo difesa pienoUcraina, Consiglio supremo di difesa: "Pieno sostegno a Kiev, nuovo pacchetto di aiuti militari" - E' terminato il Consiglio supremo di difesa, riunitosi per oltre tre ore al Quirinale sotto la presidenza del capo dello Stato Sergio Mattarella. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Consiglio Supremo Difesa Pieno