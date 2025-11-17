Consiglio supremo di difesa | pieno sostegno all’Ucraina e nuovo pacchetto di aiuti militari Dalla Russia minacce ibride

« Pieno sostegno italiano all’Ucraina nella difesa della sua libertà», questo in sostanza ciò che emerge dal Consiglio supremo di difesa (Csd), riunitosi oggi. «Il Consiglio ha affrontato il tema della minaccia ibrida proveniente dalla Russia e da altri attori stranieri ostili, quale sfida complessa per la sicurezza dell’Europa e dell’Italia nonché per l’integrità dei processi democratici», si legge nel comunicato del Quirinale. Il Csd «ha evidenziato i gravi rischi di una minaccia in continuo incremento, basata sulla pervasività e diffusione di attività offensive fondate sulla velocità, sul volume e sull’ubiquità della tecnologia digitale, nonché sull’impiego malevolo dell’Intelligenza Artificiale». 🔗 Leggi su Open.online