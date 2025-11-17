Consiglio Supremo di Difesa La minaccia ibrida cresce? L’Italia rafforza lo scudo cognitivo

Il Consiglio Supremo di Difesa si è riunito per oltre tre ore al Quirinale, in una seduta segnata dalla complessità delle minacce, vecchie e nuove, che compongono l’attuale quadro di disordine internazionale. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha presieduto l’incontro, ha richiamato l’esigenza di un’attenzione costante perché, accanto ai conflitti convenzionali, cresce l’insidia delle minacce ibride e, soprattutto, della pressione cognitiva esercitata da attori ostili contro le democrazie europee. Le conferme Il sostegno all’Ucraina, “pieno e convinto”, resta un pilastro della postura italiana. 🔗 Leggi su Formiche.net

