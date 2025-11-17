Consigliere di centrosinistra posta Meloni a testa in giù | Mi dispiace come è stato interpretato

Ancora un attacco scomposto dai social contro Giorgia Meloni da parte di chi dovrebbe rappresentare le istituzioni ma, invece, utilizza un linguaggio che non sarebbe accettabile nemmeno se provenisse dai centri sociali. Stavolta nella bufera è finito Cristian Quarta, consigliere di maggioranza di area centrosinistra del Comune di Vaglia (Firenze), che ha condiviso un'immagine del presidente del Consiglio a testa in giù. Un richiamo nemmeno troppo velato a piazzale Loreto con una modalità tanto cara agli antifascisti, che ha scatenato le polemiche di Fratelli d'Italia. " Gesto inaccettabile ", l'ha definito Matteo Zoppini, neo-consigliere regionale di Fratelli d'Italia in Toscana, che ha reso noto l'episodio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Consigliere di centrosinistra posta Meloni a testa in giù: "Mi dispiace come è stato interpretato"

Altri contenuti sullo stesso argomento

Uno dei grandi fallimenti del centrosinistra alla Regione Puglia? La gestione della sanità. Renato Perrini, capogruppo e consigliere regionale uscente di Fratelli d’Italia, entra in tackle sul presidente Emiliano criticandone l’operato fatto di «anni di depotenziam - facebook.com Vai su Facebook

Consigliere di centrosinistra posta Meloni a testa in giù: "Mi dispiace come è stato interpretato" - Fratelli d'Italia chiede che venga presa una posizione da parte di Elly Schlein e Nicola Fratoianni ma anche dei vertici regionali del centrosinistra, compreso il sindaco di Firenze ... Scrive ilgiornale.it

Meloni, attacco alla sinistra: “Più estremisti di Hamas, Albanese non ha meriti” - Mancava in piazza il generale Roberto Vannacci, ma a incendiare gli animi ci ha pensato direttamente la presidente del Consiglio, in un attacco all’opposizione senza precedenti, paragonata ... Secondo repubblica.it

I sondaggi premiano Meloni e i suoi vice. Nel centrosinistra cresce solo Conte - È salito nell'ultimo anno il gradimento della premier Giorgia Meloni tra i leader politici, così come quello dei suoi vice Antonio Tajani e Matteo Salvini. iltempo.it scrive