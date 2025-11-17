Congo l' aereo del ministro esce di pista e prende fuoco durante l' atterraggio

Paura all'aeroporto di Kolwezi, nella Repubblica Democratica del Congo, dove l'aereo che trasportava il ministro delle Miniere Louis Watum Kabamba e la sua delegazione è uscito di pista durante l'atterraggio, prendendo fuoco pochi istanti dopo. Secondo quanto riferito dal consigliere per le comunicazioni Isaac Nyembo, il velivolo proveniva da Kinshasa ed è finito fuori pista nella fase finale della manovra. Subito dopo l'impatto, le fiamme hanno avvolto parte della fusoliera, rendendo necessario un intervento immediato. I circa 20 passeggeri sono stati evacuati rapidamente dall'aereo prima che l'incendio si estendesse.

