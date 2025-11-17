Concorso docenti PNRR3 oltre 220mila domande per la prova scritta | candidati e sindacati chiedono numeri per classe di concorso

Concorso docenti PNRR3: il prossimo 27 novembre si svolgerà la prova scritta per infanzia e primaria, mentre dal 1° al 5 dicembre le prove per la scuola secondaria. I turni con l'abbinamento candidato - sede sono stati disposti dagli Uffici Scolastici. Simone Craparo sindacalista della Gilda degli Insegnanti propone un riepilogo della procedura. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

