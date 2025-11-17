Concorso docenti PNNR3 | aperta domanda per Presidenti e Commissari Si presenta da Concorsi e Procedure selettive fino al 24 novembre

Orizzontescuola.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Decreto del 26 ottobre 2023 n. 205 per la scuola secondaria e n. 206 per infanzia primaria e il Decreto n.8 del 19 gennaio 2024 stabiliscono i principali requisiti per i componenti delle commissioni giudicatrici e i relativi compensi che spettano in base alla funzione espletata. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Concorso docenti PNNR3: domande presidenti e commissari dal 17 al 24 novembre. AVVISI - 206 per infanzia primaria e il Decreto n. Segnala orizzontescuola.it

Concorso docenti PNNR 3, numero domande presentate: per alcune classi di concorso secondaria disposte ulteriori aggregazioni territoriali delle procedure - 3287 del 3 novembre 2025, concernente l’aggregazione delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di ... tecnicadellascuola.it scrive

concorso docenti pnnr3 apertaCome si svolge la prova scritta del Concorso PNRR 3 per Docenti di scuola d’infanzia, primaria e secondaria - Ecco quanto dura, la struttura dei quesiti, il punteggio minimo, i programmi d’esame, cosa studiare e ... Scrive ticonsiglio.com

Cerca Video su questo argomento: Concorso Docenti Pnnr3 Aperta