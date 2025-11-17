L’attuale strategia di alcune grandi etichette del panorama K-pop si distingue per la sperimentazione di nuove modalità di esibizione, lontane dai consueti palchi da stadio e dagli show flagship caratterizzati da effetti sfarzosi. Questo articolo analizza un episodio recente che ha evidenziato un approccio innovativo, sottolineando le ragioni e le implicazioni di tale scelta. una sperimentazione di dimensioni ridotte nel mondo del k-pop. In un movimento inaspettato, un’importante compagnia del settore, JYP Entertainment, ha organizzato un concerto in una location isolata, lontano dai tradizionali palcoscenici simbolo della cultura pop coreana. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Concert sull’isola di jyp una novità nel k-pop