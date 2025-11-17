Con Te Napoli spinge su azionariato e stadio Maradona

Con Te Napoli porta al Governo le istanze dei tifosi tra azionariato, trasferte e stadio. Il Comitato Con Te Napoli ha compiuto un passo decisivo nel dialogo istituzionale, incontrando il Vice Premier e Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini presso l’Hotel Britannique. Sul tavolo tre temi che toccano il cuore del tifo partenopeo: la legge sull’azionariato popolare, la fine del divieto di trasferta per i tifosi campani e il futuro dello Stadio Diego Armando Maradona. L’incontro, organizzato dall’onorevole Enzo Rivellini, ha visto la partecipazione del deputato Gianpiero Zinzi e del senatore Gianluca Cantalamessa; inoltre, era presente il Sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, a conferma della rilevanza istituzionale del vertice. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Con Te Napoli spinge su azionariato e stadio Maradona

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

+++ DIECI STUDENTI DI FANTI E MEUCCI A NAPOLI PER LA SESSIONE NAZIONALE DI MEP ITALIA +++ Dieci studenti di Fanti e Meucci a Napoli per la sessione nazionale di Mep Italia Il progetto spinge i ragazzi a scavare nel profondo delle informazioni ra - facebook.com Vai su Facebook

De Magistris 'Napoli, nuovo stadio in 3 anni' - A Radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Luigi De Magistris, sindaco di Napoli: “La conchiglia adagiata ai piedi del Vesuvio è una proposta avanzata al ... Da calciomercato.com

Il futuro dello Stadio Maradona: confronto in commissione con il Napoli - La commissione sport del comune di Napoli, presieduta da Gennaro Esposito, ha discusso oggi due delibere riguardanti lavori di manutenzione straordinaria e un ampliamento dello stadio Diego Armando ... Riporta ilmattino.it

Il nuovo stadio Maradona di Napoli: parcheggi, negozi, museo e foto storiche di calciatori e presidenti - Nella giornata di ieri, martedì 21 ottobre, la Giunta comunale di Napoli ha approvato una delibera nella quale sono stati delineati i 12 principi cardine sui quali si dovrà basare la riqualificazione ... Lo riporta fanpage.it