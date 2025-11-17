Comunicato stampa dell’architetto Ornella De Sisto Forza Italia candidata al Consiglio regionale della Campania

De Sisto (Forza Italia): “Protezione civile. La sicurezza si costruisce prima, non durante l’emergenza”.. “ Il Sannio ha bisogno di una strategia chiara e aggiornata in materia di protezione civile. Troppi Comuni risultano ancora privi di un Piano di Protezione Civile comunale moderno o non dispongono di versioni aggiornate e realmente operative. È una criticità che non possiamo sottovalutare ”. Lo ha dichiarato l’architetto Ornella De Sisto, candidata al Consiglio della Regione Campania, che questa mattina, a Ponte, ha partecipato ad un incontro insieme all’on. Francesco Maria Rubano e al primo cittadino del comune sannita, Antonello Caporaso. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it