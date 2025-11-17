Commercio estero | Italia terzo esportatore gioielli negli Emirati ' patrimonio di manifattura'

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - Con 836,9 milioni di euro in esportazioni e una quota di mercato del 7,9% nel 2025, l'Italia si posiziona al terzo posto tra i principali esportatori di gioielleria verso gli Emirati Arabi Uniti. Una crescita del 13,72% su base annua che riflette la crescente domanda regionale per le creazioni italiane. Un traguardo presentato durante il Jewellery, Gem & Technology (Jgtd) 2025 a Dubai, con il Padiglione Italia, organizzato dall'Agenzia Ice in collaborazione con il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che ha ospitato 30 tra i principali gioiellieri, innovatori e specialisti tecnologici del settore. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Commercio estero: Italia terzo esportatore gioielli negli Emirati, 'patrimonio di manifattura'

