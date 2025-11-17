Come l' Italia si prepara per accogliere la rivoluzione dell' AI in sanità
Un messaggio forte viene dall’istituzione presso l'Agenas di una piattaforma nazionale di AI per il mondo della cura e della salute. 🔗 Leggi su Wired.it
Contenuti che potrebbero interessarti
60 ANNI DI POOH! La storica band italiana si prepara a festeggiare sei decenni di musica con un tour di 14 date in tutta Italia. Scopri tutte le città coinvolte e come vivere da vicino questo straordinario viaggio nella musica italiana. #Pooh60 #LaNostraStori - facebook.com Vai su Facebook
L'Italia prepara la sfida alla Norvegia: prove di 3-5-2 #SkySport #ItaliaNorvegia #Gattuso Vai su X
Cicloturismo inarrestabile, Italia al centro della rivoluzione europea del viaggiare - Un nuovo modo di viaggiare si sta affermando sempre di più nel nostro paese, sempre più integrato nella rete europea: è il cicloturismo. Si legge su ansa.it
Italia, rivoluzione giovanile: non solo Baldini all’Under 21 - Al rientro dalla Svizzera, dove ha seguito l’Italia femminile, il presidente federale Gabriele Gravina vuole definire entro il fine settimana i ... tuttosport.com scrive