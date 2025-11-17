Come ci si informa in Italia tra crisi politica e predominio della tv

Wired.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo una ricerca di Ipsos per il Brand Journalism Festival, la sfiducia nei media tradizionali può essere affrontata con una maggioranza trasparenza sulle fonti. Anche quando i dati arrivano dalle aziende. 🔗 Leggi su Wired.it

