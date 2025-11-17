Colpo Sella rimonta 14 punti e batte la Effe Conti e Devoe immarcabili Fortitudo travolta

sella cento 80 flats service bologna 67 SELLA: Scarponi, Tanfoglio 3, Conti 19, Berdini 12, Devoe 19, Montano, Davis 11, Fall 5, Tiberti 11, Guerrieri, Piazzi n.e. Veronesi n.e. All. Di Paolantonio FLATS SERVICE BOLOGNA; Sarto 8, Anumba 12, Della Rosa 16, Sorokas 23, Guaiana, Fantinelli 5, Mazzola 3, Moretti, Gamberini, Barbieri. All. Caja Arbitri: Giovannetti, Puccini e Fiore Parziali: 15-19, 42-46, 62-57, 80-67 Note: tiri da 3 Cento 1436 Fortitudo 1033 tiri da 2 Cento 1426 Fortitudo 1326 tiri liberi Cento 1012 Fortitudo 1115 rimbalzi Cento 39 Fortitudo 33 Entusiasmante vittoria della Sella Cento, che rimonta da - 14 e chiude a 5 la striscia di vittorie consecutive della Fortitudo Bologna, vincendo 80-67 un derby molto bello e intenso giocato in una Baltur Arena sold out con tanti tifosi biancoblù sugli spalti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Colpo Sella, rimonta 14 punti e batte la Effe. Conti e Devoe immarcabili, Fortitudo travolta

