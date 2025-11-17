Colpo di scena a Uomini e Donne | Agnese abbandona il programma!

Gossipnews.tv | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco cosa è successo nella nuova registrazione di Uomini e Donne: coppie che nascono, scontri accesi e colpi di scena inaspettati. Anticipazioni prossime puntate! Chi ha trovato l’amore, chi è stato eliminato e chi ha appena cominciato la sua avventura. A Uomini e Donne è successo di tutto! Nella nuova registrazione del dating show più seguito d’Italia, una coppia esce di scena. ma per amore. Agnese De Pasquale ha finalmente chiuso con il passato e trovato ciò che cercava: un nuovo inizio con Roberto Priolo. I due hanno deciso di lasciare insieme il programma, tra gli applausi e l’emozione dello studio. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

colpo di scena a uomini e donne agnese abbandona il programma

© Gossipnews.tv - Colpo di scena a Uomini e Donne: Agnese abbandona il programma!

Argomenti simili trattati di recente

colpo scena uomini donneAnticipazioni Uomini e Donne 17 novembre: Cristiana vuole richiamare Ernesto - Le anticipazioni dalla puntata di Uomini e Donne registrata oggi 17 novembre pubblicate in anteprima da Fanpage ... Come scrive fanpage.it

colpo scena uomini donneUomini e Donne, Gemma tra addii e nuove scelte: colpi di scena nell’ultima puntata - L’ultima puntata settimanale di Uomini e Donne ha ribaltato le dinamiche del parterre, tra rotture improvvise e nuove opportunità sentimentali. Riporta notizie.it

colpo scena uomini donneUomini e Donne, anticipazioni 17 novembre 2025: Flavio Ubirti bacia due corteggiatrici - Uomini e Donne, le anticipazioni di lunedì 17 novembre 2025: Flavio Ubirti bacia due corteggiatrici, Alessio Pili Stella accusa una coppia del trono over. Lo riporta mondotv24.it

Cerca Video su questo argomento: Colpo Scena Uomini Donne