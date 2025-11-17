Colpo di scena a Uomini e Donne | Agnese abbandona il programma!

Ecco cosa è successo nella nuova registrazione di Uomini e Donne: coppie che nascono, scontri accesi e colpi di scena inaspettati. Anticipazioni prossime puntate! Chi ha trovato l’amore, chi è stato eliminato e chi ha appena cominciato la sua avventura. A Uomini e Donne è successo di tutto! Nella nuova registrazione del dating show più seguito d’Italia, una coppia esce di scena. ma per amore. Agnese De Pasquale ha finalmente chiuso con il passato e trovato ciò che cercava: un nuovo inizio con Roberto Priolo. I due hanno deciso di lasciare insieme il programma, tra gli applausi e l’emozione dello studio. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

