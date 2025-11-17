Colpo da campionessa | Ilaria Franchini trionfa nella Women Boxing League

Trentotoday.it | 17 nov 2025

Ilaria Franchini porta a casa un oro di peso. La portacolori della Rovereto Boxe ha vinto la Women Boxing League 2025, torneo nazionale femminile a squadre riservato alle Elite WBL, andato in scena a Pompei. In una finale combattuta, la roveretana ha superato la lombarda Sara Greco, avversaria. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

