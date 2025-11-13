Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Cancellare il taglio dell’Irpef per i più ricchi. Ora a chiederlo non è la sinistra, ma Gasparri triesteprima.it
L'allacciamento manca da più di quattro mesi: il locale in centro non ha ancora aperto novaratoday.it
Meteo Liguria: brusco calo termico in arrivo, le previsioni per la settimana genovatoday.it
Chieti celebra il “Premio Roberto D’Orazio” al Caffè Vittoria: riconoscimenti a eccellenze culturali, ... genovatoday.it
Massimo Ghini: "Sono un bello che è anche bravo..." liberoquotidiano.it
L’Ascoli ha ripreso la sua corsa . E adesso il big match con l’Arezzo ilrestodelcarlino.it
Trattate Alberto Trentini come fosse vostro figlio (e riportatelo a casa)
Sabato scorso, il 15 novembre, è stato un penoso anniversario: un anno da quando il nostro connazio... ► lastampa.it
Caso Epstein, Trump cambia strategia: “Pubblicate pure i file, io non ho niente da nascondere”
Il capo di Stato Usa ha sostenuto di aver deciso di cambiare idea perché frustrato dalla grande per... ► ildifforme.it
Spaccata alla Coop di Gragnano, ladri in fuga a mani vuote
Danni ingenti alla Coop di Gragnano a causa di un'incursione notturna portata a segno dai ladri tr... ► ilpiacenza.it
Lavoratori non assunti nel locale: maxi multa da 9.000 euro
I carabinieri del comando provinciale di Latina, con il supporto del NAS e del NIL e della squadra... ► latinatoday.it
Frana travolge una casa nel Goriziano: ci sono dispersi
Una frana, provocata dal maltempo, ha fatto crollare un’abitazione di tre piani a Cormons (Gorizia)... ► lettera43.it
Queste sono le dieci tendenze benessere più cercate su TikTok
Il benessere non è più solo una questione di salute, movimento fisico e sport. Anzi, si muove a rit... ► amica.it
Uomini e Donne Anticipazioni puntate dal 17 al 21 novembre 2025: Sara presa da Jakub, Agnese cotta di Roberto
Scopriamo insieme le Anticipazioni settimanali di Uomini e Donne per le puntate in onda dal 17 al 21... ► comingsoon.it
Daniele Capezzone: "Il ragionamento malizioso di Conte, cosa può accadere in un anno"
Daniele Capezzone nel suo Occhio al caffè presenta i principali fatti che trovano spazio sui princi... ► liberoquotidiano.it
Meteo Liguria: brusco calo termico in arrivo, le previsioni per la settimana
Tempo in miglioramento da martedì 18 novembre ma con sensibile calo termico per l'ingresso di più ... ► genovatoday.it
Alatri ottiene un finanziamento di oltre 12.000 euro per l’acquisto di nuovi libri destinati alla Biblioteca Comunale “Luigi Ceci”
Il Comune di Alatri ha ottenuto un finanziamento di 12.669,58 euro destinato all’acquisto di nuovi... ► frosinonetoday.it
“Non ci crediamo”. Sport sotto choc, la campionessa medaglia d’oro olimpica: è morta a 28 anni
Un silenzio improvviso, un vuoto che spezza il respiro e lascia sospesi: così il mondo dello sport ... ► caffeinamagazine.it
Come l'Italia si prepara per accogliere la rivoluzione dell'AI in sanità
Un messaggio forte viene dall’istituzione presso l'Agenas di una piattaforma nazionale di AI per il ... ► wired.it
Il Bonus Elettrodomestici: i voucher dalle 7:00 di domani. Ecco come funziona lo sconto del 30%
Conto alla rovescia per la partenza del Bonus Elettrodomestici. I voucher avranno una validità di 1... ► dday.it
Stop al telemarketing selvaggio, scatta la fase 2: come funziona e come difendersi dalle truffe
Dal 19 novembre entra in vigore il blocco delle chiamate in arrivo dall’estero da parte di finti nu... ► lastampa.it
Zeno Roveri del Tennis Giotto vince due tornei internazionali ad Atene
Arezzo, 17 novembre 2025 – Doppio successo internazionale ad Atene per Zeno Roveri del Tennis Giot... ► lanazione.it
Giornata del ricordo delle vittime della strada, Rocca: "Lavoriamo per ridurre i numeri"
Oggi, 16 novembre, ricorre la giornata del ricordo delle vittime della strada: in provincia di Lat... ► latinatoday.it
Colletta alimentare: ben 575 quintali di cibo raccolti per i più bisognosi
La Giornata nazionale della Colletta alimentare del 2025 ha dimostrato, anche quest’anno, come gli... ► sondriotoday.it
Terremoti sull'Etna, due scosse di magnitudo 2.6 e 2.4 avvertite da abitanti di diversi paesi limitrofi
Due scosse di terremoto sono state registrate sull'Etna dall’Istituto nazionale di geofisica e vulca... ► gazzettadelsud.it
Trump cambia strategia: "Votate per la pubblicazione delle carte su Epstein, non abbiamo nulla da nascondere"
"I repubblicani dovrebbero votare per la pubblicazione dei documenti Epstein, perché non abbiamo nul... ► gazzettadelsud.it
Dopo dieci anni Albertina Soliani lascia la presidenza dell'Istituto Cervi
L'ex senatrice Albertina Soliani lascia, dopo dieci anni, la presidenza dell'Istituto Alcide Cervi... ► parmatoday.it
La Brea 3 in arrivo su canale 20 dal 17 novembre
annuncio della terza stagione di La Brea Il network NBC ha ufficialmente confermato che La Brea tor... ► jumptheshark.it
Imparare a stare da soli senza sentirsi soli, cos’è l’Honjok e perché può essere luogo di cura
Honjok racconta la scelta di vivere la solitudine come spazio di libertà e crescita, un modo di rit... ► fanpage.it
Noi, pazzi per questo tennis. Tutti in piedi davanti a Sinner
Mi piace dividere questo pezzo in due parti. Quella prima dell’incontro dove parlare di tennis e q... ► lastampa.it
Qualità della vita nelle province italiane: Ancona prima nella salute, Ascoli nella sicurezza sociale
La qualità della vita nel 2025 è risultata buona o accettabile in 60 province su 107, valore infer... ► anconatoday.it
Sinner, esplode la festa dopo la vittoria. Lo champagne, i cori e Laila col cagnolino Snoopy
Torino, 17 novembre 2025 – Qualcuno diceva che Jannik Sinner era freddo, di ghiaccio, poco ‘italian... ► sport.quotidiano.net
Roma, Tel è l’alternativa a Zirkzee: operazione possibile sono in prestito secco
La Roma continua a spingere per rinforzare l’attacco in vista del mercato di gennaio e mantiene viv... ► sololaroma.it
Maltempo: nubifragio a Massa, allagamenti sull’Aurelia da Montignoso a Pietrasanta
Linea temporalesca attiva dalla costa pisana, province di Livorno, Lucca, Pistoia, Prato e Firenze,... ► firenzepost.it
Il baratro salariale: ecco perché in Italia la parità retributiva è un miraggio
Gender gap, nonostante qualche progresso, perdiamo 24 posizioni nel mondo e precipitiamo all’85° po... ► lastampa.it
Avellino, il Comando provinciale dei Carabinieri celebra la Virgo Fidelis
Venerdì 21 novembre, alle ore 10.00, in Avellino, presso la Cattedrale dell’Assunta e di Modestino... ► avellinotoday.it
Allarme in Europa: Hamas pronta ad attaccare il Vecchio continente con armi nascoste e miliziani jihadisti
Mentre la diplomazia discute piani di disarmo e scenari per il “dopo Gaza”, Hamas lavora su un fron... ► panorama.it
Se l’innovazione sulla Terra si conquista nello spazio
Dobbiamo imparare a comprendere con sempre maggiore chiarezza quanto il tema dello spazio sia oggi ... ► lastampa.it
Avengers Doomsday: Lo Spider Man di Tobey Maguire potrebbe essere nel film?
C’è un grande mistero che avvolge il prossimo maxi-crossover del Marvel Cinematic Universe, Avenger... ► nerdpool.it
Da Zalone a Banfi, i meme sulla sconfitta dell’Italia contro la Norvegia
Un bel primo tempo, poi il buio. Mentre a Torino l’Italia del tennis celebrava il trionfo di Jannik... ► lettera43.it
Guadagni di jannik sinner alle ATP Finals 2025 battendo alcaraz
Le ATP Finals rappresentano uno degli eventi più prestigiosi e ricchi nel mondo del tennis internaz... ► jumptheshark.it
Samb, c’è amarezza: "Sotto porta non va"
La Samb non vince al Riviera delle Palme dal 27 settembre quando superò per 4-2 la Juventus Next Ge... ► ilrestodelcarlino.it
Cagliari, Zappa: «Orgoglioso delle 200 presenze con questa maglia. Sul Milan dico solo una cosa»
Cagliari, Zappa ha parlato in esclusiva a ‘La Nuova Sardegna’ affrontando diversi temi fra cui anch... ► calcionews24.com
Sapri, il pontile torna ai cittadini: liberato in 24 ore dopo la denuncia di Barbirotti (AVS)
A sole 24 ore dalla denuncia pubblica diffusa da Dario Barbirotti, candidato di AVS alle elezioni ... ► salernotoday.it
Nascere prima del tempo: perché il cervello dei prematuri è fragile ma sorprendentemente resiliente
Ogni anno, in Italia, più di 23.600 bambini vengono al mondo prima della 37ª settimana di gravidanz... ► iodonna.it
Sinner dice a Fazio cosa ha fatto negli spogliatoi dopo la festa alle ATP Finals: mentalità pazzesca
Jannik Sinner dopo aver battuto Alcaraz alle ATP Finals è stato anche ospite in TV da Fabio Fazio a... ► fanpage.it
Il turtleneck è nella sua trend era: quest’autunno è il capo perfetto (ed è TikTok approved)
C’è un momento, ogni autunno, in cui capisci che l’estate è ufficialmente finita: non quando inizia... ► metropolitanmagazine
Peter Jackson firma l’ultimo docufilm sui Beatles
I Beatles si sono separati 55 anni fa ma la loro storia e l’epopea musicale tramandata di generazi... ► liberoquotidiano.it
Brume italiane (e intrecci americani) per Salvini e Meloni. L’opinione di Sisci
La lite sugli armamenti tra i ministri Guido Crosetto e Matteo Salvini sta sfuggendo di mano? Crose... ► formiche.net
Il valore del tempo: come sfruttare al meglio ogni momento
Il tempo è un bene prezioso e ogni momento conta. Nella vita frenetica di oggi, spesso ci si sente ... ► sbircialanotizia.it
La guerra di Trump ai cartelli venezuelani
La nuova offensiva statunitense in America Latina non è indirizzata davvero contro Nicolás Maduro... ► ilgiornale.it
A Tom Cruise l'Oscar onorario: "fare film non è quello che faccio, è quello che sono"
Nel corso della cerimonia dei Governors Award, è stato consegnato ieri a una delle più grandi star d... ► comingsoon.it
Cisterna, inaugurati il Giardino di Piazza XIX Marzo e la restaurata Fontana Biondi
Una giornata da non dimenticare per Cisterna di Latina, che con una cerimonia pubblica, nella gior... ► latinatoday.it
Anticipazioni Beautiful Dal 24 Al 29 Novembre 2025: Deacon Scopre Un Dettaglio Inquietante!
Le anticipazioni di Beautiful dal 24 al 29 novembre 2025 rivelano colpi di scena esplosivi: Deacon... ► uominiedonnenews.it
Callegari: «Il flop è dell'Italia, non di Forza Nuova»
«Ci chiamano in tanti modi, spesso senza nemmeno fermarsi ad ascoltare; ma chi parla con noi nelle... ► ilpiacenza.it
Gianni Morandi a Sinner: “L’Italia nel mondo è famosa per la Ferrari, Armani e… tu” – Video
“Ho ascolto prima, mi ha portato fortuna”. Esordisce così Jannik Sinner, fresco di vittoria delle A... ► ilfattoquotidiano.it
Sinner, bagno nello spumante: la festa vista... dalla bottiglia
La vittoria a Torino di Jannik Sinner è stata festeggiata dal suo team con fiumi di spumante, prodot... ► video.gazzetta.it
Nigeria fuori dai Mondiali, accusa al Congo dopo la sconfitta: “Facevano riti voodoo ad ogni rigore”
La Nigeria fallisce la qualificazione al Mondiale 2026 e il CT Eric Chelle denuncia presunti riti v... ► fanpage.it
Ascolti TV | Domenica 16 Novembre 2025. Boom Rai2 con il trionfo di Sinner (5,4 mln – 28.7%). In 7,5 mln per la serataccia della Nazionale (34.3%)
Nella serata di ieri, domenica 16 novembre 2025, su Rai1 la partita valida per le Qualificazioni ai... ► davidemaggio.it
Favio Cobolli & Edoardo Bove, gioco di squadra
Io, Edoardo Bove e Flavio Cobolli siamo già stati una volta nello stesso posto, anche se loro non l... ► gqitalia.it
Eleganza libera: DIM reinterpreta l’intimo quotidiano con le nuove linee Daily Dentelle e Daily Micro
C’è qualcosa di profondamente francese nel sentirsi eleganti con semplicità, quel “je ne sais quoi”... ► amica.it
La sconfitta dell'emancipazione femminile
Avere un fidanzato oggi è imbarazzante? Se l'è chiesto qualche giorno fa Chanté Joseph su Vogue U... ► ilgiornale.it
Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie
Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 17 Novembre 2025, si atte... ► quifinanza.it
Jessica Rabbit: Possibile ritorno in live action? Gary K. Wolf pianifica un film sulle origini del personaggio
Lo sceneggiatore Gary K. Wolf, autore dei romanzi che hanno ispirato il cult “Chi ha incastrato Rog... ► nerdpool.it
«Riabbracciarla? Preferisco stare con i miei gatti». La cugina di Laura Pausini chiude con la cantante: «Pensa solo ai soldi»
La frattura tra Laura Pausini e la cugina Sabrina sembra insanabile. Anche perché dopo la morte di... ► open.online
Il marchio di Stellone. La Vis ha ingranato
La Vis di Stellone continua a scrivere la storia del club biancorosso. Con la vittoria di ieri sul ... ► ilrestodelcarlino.it
Radio Shock, 18 anni di interviste celebrati con un evento speciale
Radio Shock diventa maggiorenne e per festeggiare organizza un incontro speciale durante il quale ... ► ilpiacenza.it
Frana nella notte a Brazzano di Cormons: una casa travolta dal fango, due persone ancora disperse
ABBONATI A DAYITALIANEWS Una casa crolla sotto una colata di fango: una persona salvata, due ri... ► dayitalianews.com
Lotto, vinti 100.000 euro a Pratola Serra
E’ finita a Pratola Serra, piccolo comune di 3.500 abitati in provincia di Avellino, la vincita pi... ► avellinotoday.it