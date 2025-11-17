Colletta alimentare | ben 575 quintali di cibo raccolti per i più bisognosi
La Giornata nazionale della Colletta alimentare del 2025 ha dimostrato, anche quest’anno, come gli abitanti della provincia di Sondrio siano generosi nonostante una realtà in cui la situazione economica generale risulta sempre più instabile e difficoltosa. Grazie a quanto raccolto durante la. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Approfondisci con queste news
COLLETTA ALIMENTARE: Monza, la comunità LIONS di Monza si attiva per sensibilizzare e fare la colletta alimentare. WE SERVE - facebook.com Vai su Facebook
COLLETTA ALIMENTARE, PRESENTI ANCHE I LIONS - In tutti i supermercati di Potenza la raccolta contro la povertà, Molinari: «Sempre dalla parte dei più fragili» - lecronachelucane.it/2025/11/15/col… Vai su X
Giornata Nazionale della Colletta Alimentare: tutti i punti dove donare - COLLETTA ALIMENTARE – Torna sabato 15 novembre l’appuntamento con la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Alimentare ETS per sensibilizzare la cit ... Lo riporta lagendanews.com
Colletta alimentare, un grande successo. Più 5 per cento di raccolta - Colletta alimentare, un grande successo: +5 per cento, nonostante un Paese che si sente impoverito. Come scrive distribuzionemoderna.info
Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2025, oggi 15 novembre/ Cosa donare e dove - Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2025, oggi 15 novembre, in 11. ilsussidiario.net scrive