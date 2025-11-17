Si è svolta domenica (16 novembre), a San Leo, la Giornata Provinciale del Ringraziamento di Coldiretti Rimini, un momento di profonda riflessione e riconoscenza verso il mondo agricolo che anima e custodisce il territorio. Agricoltori, famiglie e comunità si sono ritrovati per celebrare la loro. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Coldiretti Rimini celebra il Ringraziamento a San Leo, tradizionale benedizione dei mezzi agricoli