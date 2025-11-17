Col metal detector trova oltre 450 monete dell’Impero Romano | questa scoperta riscrive la storia Ecco il motivo

È bastato un semplice giro con il metal detector nei campi tranquilli della Bassa Sassonia, per fare quella che è una delle scoperte più sorprendenti della storia e dell’archeologia degli ultimi anni: oltre 450 monete dell’Impero Romano sono riemerse dal terreno, accompagnate da oggetti preziosi, oltre a un rarissimo aureo. Si tratta di un tesoro che non solo incanta per il suo immenso valore storico, ma che, secondo gli archeologi, potrebbe cambiare ciò che credevamo di sapere sui rapporti tra Roma e i popoli germanici. Trova 450 monete dell’Impero Romano con il metal detector e potenzialmente riscrive la storia. 🔗 Leggi su Funweek.it

